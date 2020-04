Ongelooflijk! Nederlandse overheid laat mogelijkheid om IEDERE dag duizenden tests op coronavirus uit te voeren in Duitsland links liggen

Het is werkelijk waar ongelooflijk, maar onze overheid is extreem nalatig in deze coronacrisis. Een Duits laboratorium bood twee weken GELEDEN aan om iedere dag 5000 tests te doen, en wat deed onze overheid? Helemaal niks, pas eergisteren besloot iemand om toch maar eens te reageren op deze mail. Het is een grote schande!





Nota bene de NOS kreeg deze mail in handen en bracht – terecht – dit nieuws naar buiten. Want hoe is het mogelijk dat Nederland niet inging op dit aanbod? Heeft het iets met trots te maken? Zelf testen we relatief gezien zeer weinig, dit komt door verschillende redenen. Maar als een buurland dan aanbiedt om te helpen, waarom zou je dan weigeren?

We testen nu zo’n 7000 mensen per dag, de overheid geeft aan dat dit flink omhoog moet. We hebben zelf niet genoeg materiaal, gelukkig is daar Duitsland die ons graag wil helpen. Waarom accepteren we dan dit aanbod niet?

Waarschijnlijk zal dit wel weer een bureaucratische blunder zijn geweest, en is de mail niet bij ‘de goede mensen’ terecht gekomen.

Of misschien was het de arrogantie van ons kabinet zelf wel, die meende dat ze geen hulp van anderen nodig hebben. Hopelijk dienen de oppositiepartijen hierover schriftelijke vragen in, want een eerlijk antwoord hierop verdienen we wel!