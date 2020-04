Onze grenzen worden niet goed beveiligd! ‘Veiligheid grenstoezicht Schiphol onvoldoende’

Een rapport over de computersystemen van de Koninklijke Marechaussee laat zien dat onze grenstoezicht er veel beroerder voorstaat dan we dachten. Computersystemen zijn totaal niet beveiligd en dus makkelijk te hacken van buitenaf! Het rapport concludeert dat op deze manier Schiphol totaal niet toekomstbestendig is!





Dagelijks komen er tienduizenden mensen aan op Schiphol, om onze veiligheid te garanderen worden al deze mensen gecheckt. Nu blijkt alleen dat de grenstoezicht zelf helemaal niet goed beveiligd is. Al die mensen die aankomen moeten persoonlijke gegevens afgeven, maar nu blijkt dat de systemen van de Marechaussee helemaal niet veilig zijn, wat dus betekent dat de gegevens niet goed beveiligd worden.

Vanaf de basis gaat het al mis zeggen experts. Gegevens van mensen buitenaf zijn dus een makkelijke target voor hackers, het erge is nog wel dat de systemen van de Marechaussee zo beroerd zijn dat ze een cyberaanval niet eens door zullen hebben.

Jarenlang is er bezuinigd op Defensie en op grensbewaking onder het motto ‘de EU fixt het wel’. Nou mooi niet dus! Dit zijn gewoon primaire taken van de overheid! We hebben zo’n gigantische, belastingslurpende overheid, maar de primaire overheidstaak van veiligheid kunnen ze ons niet eens garanderen.

Tijd voor een grote schoonmaak! Er moet gigantisch veel worden hervormd wil men de overheid nog eens serieus kunnen nemen de komende jaren.