Pats! VVD-coryfee Frits Bolkestein smijt eurobonds aan diggelen: ‘Rampzalig instrument, Nederland trap er nooit in!’

Komen er eurobonds of niet? Ja, zeggen Zuid-Europa en Angela Merkel. Nederland zegt voorlopig nog nee, al zal Rutte persoonlijk onder druk worden gezet om er tóch mee in te stemmen. Desondanks moeten we het niet doen, schrijft – pikant! – VVD-partijcoryfee Frits Bolkestein vandaag.

De spanning is om te snijden: gaat rubberen Rutte deze week alsnog door de pomp en tekent hij voor eurobonds? Als het aan Angela Merkel – die hij doorgaans blindelings volgt – ligt, dan wel. Maar binnen zijn partij VVD klinkt intern gemor. Partijcoryfee Frits Bolkestein schreef de eurobonds daarom vandaag kapot in De Volkskrant.

Voor het idee dat Nederland garant moet staan voor het roekeloze financiële gedrag van nauwelijks volwassen staten als Italië en Spanje heeft de voormalig VVD-leider louter zeer afkeurende superlatieven in de aanbieding. Hij schrijft:

“De Eurobonds vormen een rampzalig instrument. Nederland moet er nooit intrappen. De lidstaten van de monetaire unie zouden hun (overheids)schulden op één hoop gooien en die zou worden gefinancierd met een gemiddelde Europese rente. Omdat de Nederlandse economie betrouwbaar is, betaalt ons land een (betrekkelijk) lage rente. Een gemiddelde Europese rente zou hoger liggen. Dit betekent dat Nederland elk jaar enige miljarden euro rente meer zou moeten betalen.”

Verder noemt Bolkestein de eurobonds een “nagel aan de doodskist” van ons land, en benadrukt hij dat eurobonds een desastreus psychologisch effect hebben op de psyche van landen als Frankrijk, Portugal of Italië.

Behalve Frits Bolkestein voerde ook Forum voor Democratie de druk op het kabinet al flink op. De oppositiepartij wees de VVD op hun anti-eurobondsstem in de Tweede Kamer en verwacht dat VVD-leider Rutte deze ook gestand doet op de Europese top over de eurobonds.