Plasterk geeft toe: het doel van eurofielen is “van Europa één land maken”

De boven-ons-gestelden in de politiek én de media roepen steeds weer dat wij, critici van het EU-project, een stel samenzweringstheoretici zijn. We zeggen dat ze de Verenigde Staten van Europa willen creëren, maar daar klopt niets van. Alleen een stel gekkies beweert dat! Etc.

Nou, goed nieuws: onze visie wordt gedeeld door een man — een voormalige insider pur sang — die het kan weten. Ronald Plasterk. PvdA’er. Oud-Kamerlid. Oud-minister.

Van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 was Plasterk minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte II. Daarvoor was hij Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Balkenende IV.

Meneer weet dus waar hij het over heeft. Hij kent de mensen die het EU-beleid vormgeven. Hij weet wat ze willen.

Nou, deze Ronald Plasterk schrijft nu op Twitter dat er maar één reden is dat Italië en diens eurofiele bondgenoten aandringen op eurobonds. “De eeuwige zelfde politieke agenda: van Europa één land maken.”

Laat dat even goed op je inwerken. Deze man is twee maal minister geweest. Eén keer onder Balkenende en één keer onder Rutte. Hij is Kamerlid geweest. Hij is een echte PvdA-prominent met kennis van zaken; een man die weet wat de doelen zijn van de politieke elite in Europa. Deze man stelt nu heel duidelijk — zonder erom heen te draaien — dat die mensen als politieke agenda hebben om “van Europa één land [te] maken.”

In een andere tweet stelt hij vervolgens een bijzonder belangwekkende vraag aan minister Hoekstra:

Goed verhaal @WBHoekstra. Maar stel dat eurofielen gelijk hebben, dat je moet kiezen tussen schuldenunie met grieken, fransen en italianen, waarin iedereen voor elkaar garant staat, of eigen munt zoals de skandinaven, britten en tsjechen? Wat doet Nl?https://t.co/FhEWT7qQkJ — Ronald Plasterk (@RPlasterk) April 4, 2020

Ik vrees dat we allemaal het antwoord wel aan voelen komen.

Volg mij op Twitter en Steun mij op BackMe.