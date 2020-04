Politiek eist duidelijkheid over ‘horrorbejaardentehuis’ in Rotterdam

Rotterdamse politici eisen zo snel mogelijk meer duidelijkheid over de uit de hand gelopen situatie in verpleeghuis De Leeuwenhoek. In het bejaardencomplex stierven in korte tijd 40 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. Onder meer de hygiëne zou niet op orde zijn in De Leeuwenhoek.

Gemeenteraadslid Narsing Balwantsingh (PvdA) is van mening dat de situatie in De Leeuwenhoek nu echt onhoudbaar is geworden. Balwantsingh wil dan ook niet wachten op een debat dat pas over een week plaats moet vinden. ‘Directe actie is gewenst!’

Wij maken ons grote zorgen over de situatie in verzorgingstehuis de Leeuwenhoek. Hebben we hier te maken met een brandhaard midden in het centrum? Veiligheid van deze kwetsbare bewoners, personeel en buurt staan voorop. Daarnaast eisen wij transparantie en duidelijke informatie. — Narsingh Balwantsingh (@Nars1ngh) April 11, 2020

Tegenover RTV Rijnmond zegt Balwantsingh er het volgende over:

“Medewerkers leggen zaken op tafel, maar van Humanitas horen we schrikbarend weinig. Terwijl er een enorme behoefte is aan informatie en duidelijkheid, voor de veiligheid van de bewoners, de medewerkers en de buurt.”