Populistische Klaver doet stoer tegen ‘grootkapitaal’ om voorstel hogere bonus KLM-topman

Grote grutjes toch! ‘Het gemene KLM dat met één kille kostenberekening zomaar 2000 mensen op straat wilde zetten. Om vervolgens staatssteun aan te vragen om het bedrijf te redden. Dát bedrijf wil nu een hogere bonus voor de topman?!’ Zo laat Klaver het klinken in zijn tweet. In werkelijkheid is er helemaal niets aan de hand.

Ongelofelijk. Terwijl KLM 2.000 mensen met flexcontracten op straat zet en bij de belastingbetaler steun vraagt om het bedrijf te redden, krijgt de topman een hogere bonus. No way!https://t.co/O5N9KbwMUQ — Jesse Klaver (@jesseklaver) April 17, 2020

KLM ziet de zaak compleet anders en heeft wat mij betreft een degelijke verklaring. Want ondanks het feit dat de meeste, zo niet alle, vliegtuigen aan de grond staan, staat niet het hele bedrijf ineens compleet stil. Volgens KLM gaat het om een wijziging van het beloningsbeleid, die vorig jaar in gang is gezet. Het lijkt mij ook nogal lastig om zo’n bonusregeling er binnen een paar dagen doorheen te jassen, helemaal bij zo’n groot bedrijf. En ik kan me ook maar moeilijk voorstellen dat de KLM-top zin zou hebben om tijdens de coronacrisis zo’n bonusregeling erdoorheen te willen drukken, laat staan het besluit nadertijd te moeten verdedigen.

De bonusregeling wordt eind mei aan de aandeelhouders voorgelegd en is bedoeld om het beloningsbeleid gelijk te trekken met dat van Air France-KLM. En daar komt volgens mij ook nog eens bij dat het om het verhogen van het bonusplafond gaat, en dat er aan bonussen meestal prestatiedoelen zijn gekoppeld. Knappe topman die met een vliegtuigmaatschappij, midden in de coronacrisis, z’n targets weet te halen! Dan geef hem die bonus maar twee keer!

KLM maakt een einde aan alle onduidelijkheid en zegt in een reactie:

“Voor het boekjaar 2020 zal er geen bonus zijn,” zegt KLM. “De betaling van winstdeling en bonussen is bij de KLM uitgesteld tot nader order vanwege de crisis. Ook worden salarissen van directieleden niet verhoogd en wordt er geen dividend uitgekeerd.”

Niks aan het handje dus, en anders valt dat makkelijk te checken. Dan heb je zo een schandaal te pakken en daar zit KLM niet op te wachten, lijkt me.