Prachtig gebaar! Hotels bieden zorgpersoneel gratis overnachtingen aan!

Voor hotels zijn het rampzalige tijden, nagenoeg alle vakanties en overnachtingen gaan niet door. Toch hebben diverse hotelketens besloten om een handje te helpen. Zo bieden zij gratis slaapplekken aan voor zorgpersoneel. Mensen uit de zorg die bang zijn om huisgenoten te besmetten maken hier dankbaar gebruik van!

Hoe zorg je ervoor dat je als werkende in de zorg niet je naasten of huisgenoten besmet? Het is een groot dilemma voor veel mensen die in de zorg werken, want de kans is vrij groot je besmettingen overdraagt.

Voor dit probleem zijn enkele oplossingen gevonden, diverse hotelketens bieden gratis overnachtingen aan of overnachtingen tegen extreem lage prijzen. Dit om de situatie voor mensen in de zorg een stuk dragelijker te maken!

“Ik ben bij mijn moeder ingetrokken omdat zij zorg nodig heeft. Toen corona uitbrak leek het me niet verstandig om dagelijks bij haar in de buurt te komen. Familieleden zijn ook bang om ziek te worden, bij vrienden is onhandig vanwege onregelmatige diensten. Hier in het hotel kunnen slapen is voor mij ideaal.”

Voor hotels zou het de komende tijden toptijden zijn. F1, EK-voetbal en vele toeristen die naar de Keukenhof willen. Dit gaat nu allemaal niet meer door. Hierdoor hebben hotels ineens allemaal lege kamers, dus toen ze de vraag kregen van iemand uit de zorg of het mogelijk was tijdelijk gratis te overnachten zeiden ze direct ‘Ja!.

“De reactie was meteen, dat moeten we doen. We hebben appartementen die toch leeg zijn, dus zorg dat ze hier kunnen slapen.”

Het is fijn om te zien dat bedrijven zich zo vrijgevig opstellen in dit soort crisistijden.