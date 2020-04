Rest van Europa ook voorzichtig positief: veel dalingen in aantal nieuwe doden per land

Naast Nederland merken ook andere Europese landen een lichte daling in het dagelijkse aantal doden door corona. Laten we hopen dat het ook daadwerkelijk af aan het nemen is!

Want laten we eerlijk zijn, het klinkt als goed nieuws! Maar we hebben het (wereldwijd) nog steeds over een equivalent van een stuk of twaalf MH-17’s per dag. Met name de Verenigde Staten krijgt het de komende tijd alleen nog maar zwaarder te verduren. Maar de Europese coronahaarden: het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje, zien lichte dalingen:

Verenigd Koninkrijk: +621 (4 april: 708),

Italië: +525 (4 april: 681) en;

Spanje: +471 (4 april: 749)

Afgaande op de officiële cijfers lijkt Duitsland het nog steeds goed te doen (100.000 besmettingen, in totaal 1.524 overledenen en ‘slechts’ +80 nieuwe overlijdens). Frankrijk daarentegen, dat niet voor niets minder geneigd is om nu alvast te benadrukken dat het ook daar af lijkt te nemen, telt bijna 10.000 besmettingen minder, maar wel vijf keer het totaal aantal coronadoden in Duitsland (FR: 7.560, DL: 1.524), en de update voor Frankrijk moet nog komen.

Of het hier echt om een noemenswaardige daling gaat, waarvan veel mensen natuurlijk hopen dat het een teken van verandering, is nog te vroeg om te kunnen zeggen. Zoals Europa het ‘brandhaard’-stokje van China overnam en door lijkt te hebben gegeven aan de VS, zo zou het ook kunnen dat Italië, Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk het stokje doorgeven aan Zweden, Oostenrijk, Portugal en Zwitserland. Die landen, vooral die eerste twee, krijgen steeds meer de schijnwerpers op zich.