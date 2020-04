RIVM: ‘Iets meer doden, minder opnames en nu ook tiener overleden aan gevolgen corona’

Het RIVM meldt zaterdag dat er 129 nieuwe coronapatiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. 142 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Daartoe behoort ook een jonge patiënt in de leeftijd van ’15 tot 19 jaar’.

Vorige week werden er nog meer ziekenhuisopnames (189) gemeld door het RIVM. Het aantal overleden patiënten nam echter wel toe tot 142. Vorige week waren dat er tien minder. Het totale dodental als gevolg van het coronavirus komt hiermee uit op 3.601.

Opvallend en tragisch tegelijk is het overlijden van een jonge coronapatiënt die volgens het RIVM ergens tussen de 15 en 19 jaar oud was. Wel had deze patiënt volgens het RIVM al onderliggende gezondheidsproblemen, maar het geeft dus wel duidelijk aan dat echt niet alleen maar ouderen en volwassenen met onderliggende aandoeningen kunnen overlijden aan de gevolgen van corona.

“De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken”, aldus het RIVM. En hoewel de lijn die het RIVM aanhoud inderdaad stagnerende is, moet er bij gezegd worden dat het daadwerkelijke aantal coronabesmettingen en doden vermoedelijk nog veel hoger ligt dan de dagelijkse statistieken die het RIVM bekendmaakt.