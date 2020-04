RIVM meldt 138 nieuwe doden. Meer dan 10.000 Nederlanders zijn opgenomen geweest in het ziekenhuis

Het RIVM kwam zojuist met de nieuwe dagcijfers, ten opzichte van gisteren is er gelukkig weer een lichte daling te zien. Vandaag zijn we ook grens van 10.000 ziekenhuis opnames doorbroken. Een bizar gegeven, dat zo’n 10.000 Nederland zijn opgenomen (geweest).



Zo’n 34.000 Nederlanders zijn nu positief getest op het virus. Vooralsnog blijft het zuiden van Nederland koploper als het gaat om het aantal opnames in ziekenhuizen, het noorden van Nederland scoort de laagste cijfers voor nu.

Vandaag kwam het RIVM met een interessante statistiek, er wordt uiteraard steeds meer getest. Ook is het goed zichtbaar dat steeds meer mensen negatief testen, terwijl ze aan het ‘eisenpakket’ voldoen om getest te worden. Dit levert een interessant beeld op.

Zoals we zien neemt het aantal positief geteste mensen snel af. De piek van het aantal positief geteste mensen lag rond 30 maart. Hoewel het duidelijk zichtbaar is dat we sinds april veel meer testen. Logischerwijs neemt daardoor het aantal positief geteste mensen af.