RIVM meldt 165 nieuwe sterfgevallen – Ook dinsdagpieken sterftemeldingen nemen af

Het RIVM meldt 165 nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona in de afgelopen 24 uur. Het totaal staat daarmee op 3.916. Het aantal ziekenhuisopnames is met 118 gestegen naar 9.897 meldingen. Ondanks de tragiek door de fors hogere piek in het aantal doden vergeleken met de dagen ervoor, is het toch een gunstig voorteken.

De dinsdagpiek, daar is ‘ie weer… Op 17 en 18 april registreerde het RIVM respectievelijk nog 144 en 142 sterfgevallen voor die dagen. Eergisteren en gisteren bedroegen 83 en 67 sterfgevallen. Dan komt die, inmiddels enigszins gevreesde, dinsdag weer om de hoek kijken en registreert 15 doden méér dan de afgelopen twee dagen bij elkaar. Wat een domper!

Dat valt gelukkig mee. We weten inmiddels dat men op dinsdag een ‘inhaalslag’ maakt wat administratie betreft, en dat we dus steeds twee stappen vooruit en één stap terug zetten. En ik vind het daarbij belangrijk dat de nadruk wordt gelegd op die netto één stap vooruit.

Want als we alleen naar de dinsdagen kijken, dan gaat het volgens mij wel degelijk de goede kant uit. Op 31 maart registreerde Nederland 175 sterfgevallen. Een week later, op 7 april: 234. Op 14 april 122 (al werd dat, waarschijnlijk door een vertraagde verwerking in verband met Pasen, met 189 (15 april) en 181 (16 april) flink overtroffen). En vandaag dus 165. Het gaat schoksgewijs, want we zien geen geleidelijke daling, waardoor de vooruitgang makkelijk wordt verhuld. Maar het gaat echt beter, zij het (veel te) langzaam. Het gemiddelde lijkt echt maar met enkele tientallen te dalen, waardoor het nog wel even zal duren voordat ook de dinsdagen onder de 100 registreren. Maar als we even uitgaan van niet een tweede golf, dan zal de daling wel steeds sneller gaan.

Maar helaas blijft het optimisme gebaseerd op een rooskleurig beeld. Want de cijfers zijn nu eenmaal niet volledig en ook aangevuld met CBS-statistieken, niet helemaal correct te krijgen. Dat is en blijft een bron van irritatie. Want het CBS, samen met berichten over ouderen en kwetsbaren (of anderzijds behorende tot de risicogroep) die zorg mijden of weerstand ervaren als ze wél aan de bel trekken, schetst een behoorlijk verontrustend scenario. Hoeveel mensen zijn er indirect overleden door corona, die anders mogelijk nog wel hadden geleefd? Ik wil best geloven dat ook de sterfte onder die ‘onzichtbare’ groep aan het afnemen is. Maar het is toch een bittere pil om straks dezelfde dalende trend te moeten constateren bij aantallen die misschien toch drie, vier keer hoger liggen dan de cijfers van het RIVM. En die kans zit er denk ik best in.

