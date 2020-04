Rutte: ‘echt binnenblijven!’ – Burgemeesters vrezen ‘corona-weekend’ en nemen maatregelen

Komend weekend krijgen we mooi weer. Premier Rutte lastte er een persconferentie voor in en burgemeesters zetten zich al schrap voor dit ‘corona-weekend’. Vertrouwen maakt steeds meer plaats voor controleren.

Bij de verschillende lagen van de overheid valt het op dat de bestuurders minder uitgaan van goed vertrouwen. Stranden en bossen worden afgesloten, wegen naar drukke toeristische bestemmingen zijn nog alleen voor bestemmingsverkeer maar, zo verzekert Rutte ons nog steeds: ‘een ommetje maken mag.’

Rutte, zijn kabinet en de burgemeesters doen er nog steeds zo veel mogelijk aan om harde dwang te vermijden. Hoe serieus het ook is, die fluwelen handschoen moet en zal gedragen blijven worden, ook al wordt ‘ie langzaam gevuld met grind. Niet dat het een overdreven reactie is of iets dergelijks. Ik had ook gehoopt dat Nederland een stuk minder randdebielen rond heeft lopen, maar helaas. Gelukkig is dat geen meerderheid. De pech is alleen dat die lui wel een gevaar vormen voor zichzelf én voor de mensen die wél hun best doen en gewoon luisteren.

En zelfs al gaat de politie terughoudend zijn in het uitdelen van boetes, althans dat is mijn vermoeden, zal het nog zo zijn dat er flink veel zullen worden uitgedeeld. Dat moet dan maar zo. Even goed duidelijk maken dat het écht menens is. Al moet het natuurlijk niet onredelijk gaan worden en doorslaan.