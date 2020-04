Schokkend! WHO: Er is nog geen bewijs dat coronapatiënten na herstel immuun zijn

Het gerucht was er al langer, tal van wetenschappers waarschuwden ons er al voor en nu onderstreept de WHO het ook nog maar eens. Er is nog geen bewijs dat coronapatiënten na herstel immuun zijn, de WHO waarschuwt landen dan ook om voorlopig nog niet te gaan werken met zogeheten ‘immuniteitspaspoorten’.





Dit zegt de WHO naar aanleiding van een maatregel in Chili. Daar kunnen vanaf volgende week mensen die genezen verklaard zijn weer vrij over straat lopen – met een speciaal document ‘het immuniteitspaspoort’.

Het is namelijk nog helemaal niet zo zeker dat als men antilichamen heeft, men ook immuun is. Al maanden loopt men hier nu al over te speculeren, en nu onderschrijft de WHO dit ook. Er is nog te veel onduidelijk om al met ‘immuniteitspaspoorten’ te gaan werken.

“Voordat je met middelen als zo’n immuniteitspaspoort komt, is er nog heel veel onderzoek nodig naar de opbouw van immuniteit. Je moet zekerheid kunnen bieden en geen schijnzekerheid. Nu is nog onduidelijk in welke mate mensen immuniteit opbouwen na een covid-infectie, zeker als die mild is verlopen. Het coronavirus kan zich net als het griepvirus elke keer een beetje aanpassen. Als je in China het coronavirus hebt opgelopen en ziek bent geworden, is niet uit te sluiten dat je in Duitsland door een net iets andere variant ziek wordt.”

Er zal nog meer onderzoek moeten worden gedaan voordat landen met een systeem rond ‘immuniteitspaspoorten’ gaan werken. Het is te hopen dat Chili ook luistert naar de WHO-boodschap.