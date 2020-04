Sigrid Kaag is enorm bezorgd: ‘Wegmoffelen coronacijfers is mogelijk’

Donald Trump stopt met de financiering van de WHO, de WHO kan nu gedag zeggen tegen meer dan 400 miljoen euro subsidie vanuit de VS. Sigrid Kaag vindt dit een zorgelijke ontwikkeling, vooral omdat andere landen nu makkelijk met cijfers kunnen sjoemelen omdat de WHO niet middelen heeft om iedereen goed te controleren.

Kaag vindt dat de VS zelf de beslissing kunnen en mogen maken over het stopzetten van het financieren van de WHO. Uiteraard betreurt ze het dat juist nu moet. Ze vindt dat Trump te impulsief heeft gehandigd. Trump had wellicht beter kunnen wachten, zodat er een grondig onderzoek naar de integriteit en de kwaliteit van de WHO was geweest na deze crisis.

„We hebben de WHO nodig als onafhankelijke organisatie die met testkits en monitoring landen in gaat en data verzamelt en aantoont hoeveel besmettingen er van een bepaalde ziekte in land x zijn. Als we die rol ondermijnen, kunnen landen straks zeggen: wij hebben geen besmettingen.”

Sigrid Kaag is nu bang dat landen gaan sjoemelen met cijfers, maar laten we eerlijk zijn: China heeft vanaf het begin vuil spel gespeeld. Zowel Taiwan als de vicepremier van Japan, Taro Aso, vinden de Chinese invloed bij de WHO bedenkelijk en hebben ook weinig vertrouwen in de organisatie.

Kaag maakt terecht een punt dat de WHO haar controlerende taak minder goed kan uitvoeren met een kleiner budget. Wat ze alleen over het hoofd ziet is dat de WHO zelf niet helemaal zuiver spel speelt ten opzichte van China. Daar uit Trump, gesteund door andere naties, terecht kritiek op.

President @realDonaldTrump is halting funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess WHO's role in mismanaging the Coronavirus outbreak. pic.twitter.com/jTrEf4WWj0 — The White House (@WhiteHouse) April 14, 2020