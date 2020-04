Sneu PVV-steunraadslid verspreidt complottheorieën over coronavirus: ‘Bill Gates probeert eraan te verdienen!’

Een idioot PVV-steunraadslid uit Zaanstad heeft de coronacrisis gepoogd te misbruiken door allerlei compleet geschifte complottheorieën wereldkundig te maken. Zoals dat Bill Gates wil verdienen aan de pandemie door voor vaccinaties te pleiten.

Menno Barends, een steunraadslid van de PVV-gemeenteraadsfractie in Zaanstad, is vandaag ernstig uit de bocht gevlogen. Op Twitter deelde hij informatie van een extreem-rechtse homohatende antisemiet en een 5G-coronacomplotdenker om een treurig puntje te scoren over de rug van Bill Gates en tienduizenden coronapatiënten in dit land. Volgens Barends en zijn antisemitische bronnen:

“Als het aan Bill Gates ligt mogen mensen pas weer samenkomen als zij gevaccineerd zijn, dit zegt hij omdat hij dan spuitjes kan verkopen en geld kan verdienen. Het is een grote hypocriet, een gevaarlijk man. Mensen moeten dit nóóit accepteren, verzet u ertegen.”

Op het feit dat hij hatelijke desinformatie verspreidde werd hij attent gemaakt door factchecker Peter Burger, die schrijft:

“Bronnen? Barends retweet Johan Bogaard, die zelf weer Deep State Expose retweet. Boogaard denkt dat Gates microchips in vaccins stopt om ons te controleren, is als antisemiet o.a. tegen joodse burgemeesters en wil de Gay Pride verbieden want homo’s zijn onnatuurlijk.”

Burger sluit af met: “Tot zover de bronnen van Menno Barends.”

Met die feedback kon Barends echter niet zo goed omgaan. Burger vat de situatie nog eens bondig samen: “Ik attendeerde PVV’er Menno Barends erop dat hij een hoax over Bill Gates verspreidde en als bronnen een extreem-rechtse antisemiet gebruikte en een complotdenker die 5G als oorzaak van corona ziet,” en concludeert dan: “Barends heeft het opgelost door mij te blokkeren en de tweet te laten staan.”

Altijd hetzelfde met die PVV’ers: wél vooraan staan om uit te delen, maar nog niet in staat om ook maar een regendruppel te incasseren. Complotfanaat Menno Barends is dus bepaald geen uitzondering.