Sneue, overijverige politie pakt zanger aan die concert gaf voor doodziek jongetje: ‘Evenement! Dus corona-boete’

Dat de intelligente coronalockdown wordt nageleefd, is belangrijk. Maar dat je er ook verschrikkelijk mee kan overdrijven bewees de politie in Tilburg wel. Zij slingerden een zanger op de bon, omdat hij zogenaamd een “evenement” had georganiseerd: een stoepconcert voor een zwaargehandicapt jongetje van tien. De schade? €390. Te betalen door de vader van het jongetje, nota bene.

De coronacrisis is zwaar voor iedereen, maar degenen die het in de ‘gewone’ wereld al niet makkelijk hadden komen er nu helemaal bekaaid vanaf. Neem bijvoorbeeld de 10-jarige Kyano uit Tilburg. De jongen is zwaargehandicapt en is behalve aan zijn rolstoel ook nog eens aan zijn huis gekluisterd wegens de lockdown.

Reden voor volkszanger Danny Swinkels om de jongen op te vrolijken met een privéconcert op de stoep. Maar één of andere harteloze onverlaat van een buurtbewoner heeft bij de politie geklaagd over geluidsoverlast. En ja hoor, daar kwamen de wouten aan. Om nog even een boete uit te delen voor het maken van de dag van een klein gehandicapt jongetje. Of er even €390 kon worden afgetikt. Door de vader van Kyano, nota bene, want hij zou de ‘organisator’ van het evenement zijn.

Heel triest:

“Eén van de buren komt naar Kyano’s vader om te klagen over geluidsoverlast. Die zegt op zijn beurt dat het optreden maar een halfuurtje zal duren. Even later komen politieagenten en volgt de bekeuring voor het overtreden van de coronamaatregelen. Kyano’s vader krijgt de boete, omdat hij wordt gezien als organisator van het evenement. “We waren allemaal geschrokken en verbaasd”, zegt Danny.”

Gelukkig is er ook goed nieuws: via een crowdfunding is het geld van de boete inmiddels opgehaald en méér: “De hoogte van de boete is ingezameld. Enorm bedankt voor iedereen die al heeft gedoneerd! Blijf vooral doneren want van alle donaties gaan we een concert voor de gehandicaptenzorg organiseren. ❤️” Sliep uit, sneuneusagenten!