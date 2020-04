Speech Willem-Alexander! ‘We vormen eenheid door samen het volkslied te zingen’

Onze Koning Krat werd weer eens van stal gehaald om een legendarische speech te geven. Het was weer een waar spektakel, alleen hopen we wel dat hij de volgende keer eens leert speechen zonder continu te kijken op zijn spiekbriefje.





De speech was weer net zo enerverend als de vorige coronaspeech van onze koning…

Holle frasen, loze termen. Oftewel weer een heerlijke speech van onze koning. Want wat zouden we zonder het koningshuis moeten?



Als je op live tv het beeld uit wordt gezoomd. pic.twitter.com/49XD7KMNQn — Arjen H. Lubach | arjenlubach.nl (@arjenlubach) April 27, 2020