Steunpakket voor KLM gaat er komen! KLM zal wel moeten voldoen aan eisen van de Groene Khmer

Het politiek wedijveren om KLM lijkt opgelost. Nadat Frankrijk al bekend had gemaakt om maar liefst 7 miljard te pompen in AirFrance – en dus KLM – was de volgende zet voor de Nederlandse regering. Het kabinet kwam met een plan om 2 tot 4 miljard ter beschikking te stellen aan KLM, met een streng eisenpakket inbegrepen.



Veel Kamerleden waren al snel tevreden toen ze te horen kregen dat er strenge eisen waren verbonden aan het steunpakket. KLM mag dividend uitkeren en zal ook geen bonussen mogen geven de komende tijd. Ook is het kabinet van mening dat KLM zich moet gaan voorbereiden op een salarisvermindering.

Voor de linkse partijen zal het ook als een overwinning voelen dat zij enkele duurzaamheidseisen terug zien in de voorwaarden. KLM zal namelijk moeten gaan verduurzamen, zo niet dan hebben ze alsnog geen recht op het steunpakket.

Jan Paternotte was helemaal in staat van euforie. KLM moet er nu eindelijk aan geloven, de gedroomde CO2 taks treft nu ook hen. Grote overwinning dus voor onze klimaatdrammers.

,,En net zo belangrijk: KLM en Air France moeten de CO2-uitstoot terugdringen, de kern van het netwerk blijft behouden voor Nederlandse economie en er komen minder nachtvluchten op Schiphol.”

Ook Geert Wilders was niet helemaal tevreden. Hij vindt namelijk dat Jan Modaal in deze kwestie wordt vergeten, terwijl ook de gemiddelde burger het enorm zwaar heeft. Volgens Wilders moet iedereen kunnen rekenen op staatssteun in deze tijd.

,,Doe ook wat voor de gewone Nederlander in deze moeilijke tijden, minister Hoekstra! Verlaag de huren en de btw op boodschappen, of schaf het eigen risico in de zorg af. Help bedrijven én burgers!”