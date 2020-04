Column Superjan: ‘Hulde aan onze boeren! Laat ze NU niet in de steek’

Een paar weken geleden stonden “we” als een waanzinnige uien, melk en pasta in te slaan. Het eten zou wel eens uit de schappen kunnen verdwijnen. Een horrorscenario. Gelukkig bleven de schappen vol. Dat komt door onze boeren.

Wat mogen wij ons gelukkig prijzen met één bedrijfstak die nog wel functioneert en niet is afgestaan aan het buitenland. We hebben eieren, we hebben groente! Vlees! Dankzij onze boeren! De zwijgende doorploegende en onzichtbare helden in tijden van Corona.

We zien wat er gebeurt als globalisme doorslaat. Medicijnen, medische apparaten, mondkapjes… die maken we niet meer. Ons land kijkt machteloos naar landen die ze produceren en met ingehouden woede naar globalistische broeders, zoals Frankrijk, die bevoorrading tegenhouden.

Onze regering stond op het punt precies hetzelfde te flikken met ons voedsel en ons water (privatisatie). Ons voedsel moest naar Kazachstan en Oekraïne, naar Frankrijk, denk aan vis en graan, hetzelfde land dat ons nu mondkapjes ontzegt!

Nu mijn punt. Deze week waren onze boeren verdrietig en teleurgesteld. “Van Drie-loopmeisje” Carola Schouten (En dus Rutte) gaat gewoon door met het verwoestende pre-corona anti-boeren beleid. Het is alsof je de brandweer ontslaat tijdens de grootste fik ooit.

Ik besteedde er aandacht aan, maar mijn tweets vielen plat. Niemand lijkt zich voor de boer te interesseren. Het enthousiasme lijkt weg. Iedereen is afgeleid of depressief of whatever. Ik zeg. Wake the Hell up! Geef een signaal aan de regering: Blijf met je poten van onze boeren af.

Het is Rutte die de ziekenhuizen sloot. Het is Rutte die alles dat we hadden, medische industrie/farma naar het buitenland weg heeft laten glippen voor geld. Vertrouwen jullie deze “staatsman” met ons voedsel? Met het eten voor onze kinderen? Ik niet.

Vergis je niet. Tijdens deze crisis wordt achter de schermen van vrees en angst, keihard doorgewerkt aan de sloop en uitverkoop van Nederland met hilarische excuses als “stikstof” en klimaat. Never waste a good crisis. Dat mensen daar sowieso intuinen is al een giller.

Tijdens de oorlog moet je vechten, niet discussiëren. Oordelen komt achteraf. Ik begrijp dat Nederland zich schaart achter zijn armzalige leiderschap, zelfs als het fout op fout stapelt. Maar in Godsnaam. Laat de boeren niet vallen. Doe het niet voor hen. Doe het voor je kinderen.

Daarom zeg ik. Leve de Nederlandse Boer, tuinder en visser! Zij zijn letterlijk onze redding. Iedere dag weer. Omdat we iedere dag moeten eten en drinken om te overleven. We maken een kring om ze heen en we laten ze niet slopen. Leve de Boeren!!! #Covid19NL #Boerenprotest

Volg ‘Tweep Des Vaderlands’ Superjan op Twitter.