Thierry Baudet doorziet plannen van kabinet! Gert-Jan Segers: ‘We hopen nog steeds op groepsimmuniteit ja’

Keer op keer verandert het kabinet qua mening. De ene keer spreekt men over groepsimmuniteit als doel, dan is het ineens een ‘gevolg’ en weer een andere keer zegt men dat het doel of gevolg toch niet groepsimmuniteit is. Dit maakt het niet allemaal even overzichtelijk, want wat is nu het plan van de coalitie?

Thierry Baudet vroeg aan Gert-Jan Segers om duidelijkheid. En wat blijkt? Groepsimmuniteit is nog steeds de strategie van het kabinet.

Weten we dat ook weer.

In een halve minuut legt @thierrybaudet bloot wat de strategie van het kabinet is: nogsteeds groepsimmuniteit. #coronadebat pic.twitter.com/urC4XrVXjB — Harm van Essen (@EssenHarm) April 1, 2020