Totaal irrelevant Brussel injecteert zichzelf in discussie over ‘corona exitstrategie’: wil coördinerende rol

Het grootste gevaar voor de meeste door corona getroffen Europese landen, lijkt langzaam te zijn geweken. Hier en daar beginnen al discussies over het versoepelen van de maatregelen. En dáár wil Brussel ineens graag een rol in spelen, is het eindelijk weer relevant!

Eerst zou het allemaal meevallen. Maar toen brak de pleuris uit in Italië en was het ieder voor zich. Tsjechië, Duitsland, Frankrijk en andere landen, wilden ineens geen mondkapjes delen. De EU gaf vooral heel veel advies, strooide wat met geld en mekkerde nog een beetje door over de Green Deal van Timmermans. De EU was even niet zo relevant als dat het zichzelf altijd had wijsgemaakt.

Als een ‘leider’ die toe moet kijken hoe ‘zijn team’ zichzelf in een mum van tijd wist te mobiliseren, zonder aansturing van hemzelf. En ook al was het ‘ieder voor zich’, dat is toch pijnlijk! In Brussel lijkt het in ieder geval flink te zijn gaan knagen: ‘hoe maken we onszelf zo snel mogelijk weer relevant?’ moeten ze hebben gedacht.

EU-reka! De exitstrategie! Als de EU nou een rol zou kunnen spelen in het afstemmen van het versoepelen van de lockdownregels, tussen bijvoorbeeld Nederland en Duitsland, dan hebben ze in Brussel ook weer wat te doen! Want stel je toch eens voor dat Nederland nog in lockdown zit en Duitsland, door hun versoepelde maatregelen, massaal Nederlanders aantrekt! Goeie grutjes toch, daar is écht een supranationaal overheidsorgaan voor nodig! To the Euro-mobile!

Maar helaas voor Brussel werd het voorstel vorige week al teruggefloten door de lidstaten, die geen zin hadden in wéér een machtsstrijd om soevereiniteit zo vlak na het coronabonds-gezeik tussen Zuid-Europa en Nederland. Maar voor Brussel lijkt het wel een kwestie over bestaansrecht te zijn, want die levert gewoon een nieuwe, ‘minder dwingende‘ versie van het voorstel in.