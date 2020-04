Triest! Terwijl iedereen zijn handen vol heeft blijft China haar macht uitbreiden in Hongkong

De hele wereld heeft z’n handen vol aan de bestrijding van het coronavirus. Begonnen in China, en nu is helaas de rest van de wereld de dupe. Terwijl de rest van de wereld in alle macht probeert het virus in toom te houden, en we daardoor een minder wakend oog hebben voor ander problemen blijft China doorgaan met haar communistisch imperialisme. Hongkong is er de dupe van…



Afgelopen week vond er een wisseling van de macht plaats in Hongkong. Tot de verbazing van iedereen maakte de regering van Hongkong bekend dat er vijf bestuurders zouden aftreden en worden opgevolgd door nieuwe bestuurders.

Dit had niemand zien aankomen, maar geheel verrassend is het ook niet. De laatste maanden is er nauwelijks aandacht geweest voor de situatie – zowel politiek als sociaal – in Hongkong. Terwijl de rest van de wereld bezig was met de gigantische corona-brand te blussen is men in Peking doorgegaan met haar walgelijke communistisch imperialisme.

Tot eind november zagen we dagelijks de verschrikkelijke beelden van de situatie in Hongkong. Maar de laatste weken – na een kort ‘vredesbestand’ – is Peking weer doodleuk bezig met het opslokken van Hongkong. En vanuit het Westen doen we er helemaal niks aan. Mede natuurlijk omdat we zelf nu met een medische ramp zitten.

China heeft de perfecte tijd uitgekozen om weer verder te gaan met haar vuile politieke spelletjes terwijl de rest van de wereld bezig is met de gigantische brand te blussen die ontstaan is in China zelf.