Tweede Kamer heeft lak aan MKB en ZZP’ers: motie Baudet wordt keihard WEGGESTEMD

Tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer gisteren diende Forum voor Democratie een motie in dat het kabinet oproep meer te doen om het MKB en ZZP’ers te beschermen. Je weet wel, dat zijn de mensen die feitelijk de ruggengraat van de Nederlandse economie zijn.

“FVD wil daarom ons MKB en onze ZZP-ers steunen waar het kan,” legde Baudet uit. “Het pakket van het kabinet voor MKB en ZZP steunen wij. Maar voor sommige bedrijven zal dit niet genoeg zijn. Want wij willen een aantal scenario’s ontwikkelen voor een kickstart van onze economie als straks over enkele weken deze maatregelen om uit de crisis te komen voorbij zijn.”

En dan komt het: “De woekerrentes die banken rekenen voor het MKB moeten omlaag. De afsluitpremie van 3.9% moet worden afgeschaft. BTW-tarieven moeten we mogelijk verlagen. We moeten doen wat we kunnen om in mei en juni de economie weer uit het slop te trekken.”

De reactie van het partijkartel op die voorstellen? Nee, nee, en nog eens nee! Ja, ze zijn er als de kippen bij om multinationals — die overigens weinig tot geen belasting betalen in ons land — te ontzien en om een miljard euro over te maken naar grootverslinders als Italië en Spanje, maar het eigen MKB en onze eigen ZZP’ers kunnen het heen en weer krijgen.

De enige partijen die voor stemden waren de PVV (goed gedaan, Geert!), de SGP, en Van Haga. De rest van de Kamer heeft lak aan het Midden- en Kleinbedrijf… om nog maar te zwijgen over al die kleine freelancers die hun eigen broek proberen op te houden, maar die nu even hulp nodig hebben omdat de maatregelen van dit kabinet hen extra zwaar treffen.

Stemmingen vandaag over mijn moties: (1) om alvast scenario’s ontwikkelen om de economie een KICKSTART te geven als de acute crisis voorbij is; (2) een representatieve steekproef te doen om besmettingsgraad en immuniteit onder de bevolking te meten. Beide haalden het niet. pic.twitter.com/ZZpy64ej1u — Thierry Baudet (@thierrybaudet) April 1, 2020

