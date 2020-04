Uh-oh! Immuniteit van genezen corona-patiënten niet gegarandeerd voor volgende besmetting

Slecht nieuws van Jaap van Dissel, de inmiddels welbekende infectiedirecteur van het RIVM. Hij vertelt dat immuniteit tegen het coronavirus niet is gegarandeerd wanneer iemand een infectie heeft opgelopen. Mensen die slechts ‘mild’ last hebben gehad van corona, zijn ook minder bestand, zo waarschuwt hij.

Het opbouwen van groepsimmuniteit tegen het coronavirus is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Niet alleen omdat het flink veel tijd (en overleden Nederlanders) kost, maar ook omdat het systeem allesbehalve waterdicht is.

Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, heeft tijdens de wekelijkse corona-briefing in de Tweede Kamer namelijk nog eens uitgelegd dat niet iedereen die het coronavirus heeft opgelopen en genezen is voldoende antilichaampjes heeft opgebouwd tegen een mogelijke tweede of derde nieuwe uitbraak van het coronavirus. Zij die slechts milde klachten hebben gehad, hebben onvoldoende immuniteit opgebouwd in hun lichaam.

Van Dissel:

“Wie alleen maar milde klachten heeft gehad, heeft ook minder antistoffen opgebouwd tegen het virus, zo toonde Van Dissel. Het is onduidelijk wat dat betekent voor iemands besmettelijkheid. De onzekerheid is een mogelijke tegenvaller voor het opbouwen van groepsimmuniteit, een vooruitzicht waarover premier Rutte in zijn tv-toespraak nog hoopvol sprak.”

Het voedt de gedachte dat de coronacrisis niet nog met een maand of twee succesvol en voorgoed bedwongen kan worden. Dit is vermoedelijk een medische uitdaging waar wellicht de samenleving, maar zeker de gezondheidszorg, nog maanden en jaren zoet mee zijn.