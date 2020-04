Uitgelekt… Dit is wat ‘Queen Elizabeth II’ haar Britse onderdanen zondag wilde vertellen!

In navolging van Koning Willem Alexander had ook de Britse koningin Elizabeth II een speech klaarstaan omtrent de coronacrisis. Deze is nu gedeeltelijk uitgelekt.

De 93-jarige ‘Queen Mum’ nam een videoboodschap op om het Britse volk toe te spreken:

“Ik spreek jullie toe in een uitdagende periode. Een periode van verstoring van ons leven; een storing die sommigen verdriet heeft gebracht, anderen financiële moeilijkheden, en onze dagelijkse levens heeft verandert.”

Behalve de beeldige (bovenstaande) volzinnen sprak de Britse koningin ook haar bewondering uit voor alle mensen die Groot-Brittannië draaiende houden. Vanzelfsprekend krijgen de mensen binnen de zorgsector de meeste pluimen van de Queen Mum.