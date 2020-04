Mogelijk vaccin in zicht! ‘Brits instituut van Oxford verwacht in september vaccin op de markt te brengen’

Dat is nog eens balen voor al die antivaxxers, onderzoekers van de universiteit van Oxford verwachten dat ze een vaccin hebben aan het einde van deze zomer! Het Jenner instituut – onderdeel van de Oxford universiteit – heeft een zelf ontwikkeld vaccin al getest op kleine groepen mensen, en tot op heden zijn deze testen zeer positief geweest!



Het Jenner instituut heeft nu al meerder testen gedaan met het vaccin op kleine groepen mensen. Deze testen waren positief, en de resultaten stemt men tot optimisme. Het onderzoeksteam heeft nu groen licht gekregen om te gaan testen op grote groepen mensen. Volgende maand mogen het vaccin gaan testen op 1000 mensen, en levert dit weer goede resultaten dan zal er getest gaan worden op nog eens 5000(!) mensen. Als alles goed loopt verwacht men in september het vaccin op de markt te kunnen brengen!

Er zijn nog wel wat onzekerheden aangaande het vaccin. Het zou namelijk zo kunnen zijn dat het vaccin wel werkt voor kinderen maar niet voor ouderen. Dit is dan ook wat de onderzoekers hopen te ontdekken bij grotere tests.

Mocht het vaccin inderdaad in september klaar zijn, dan betekent dat bij lange na niet dat wij in Nederland iedereen zo snel mogelijk kunnen vaccineren. De vraag naar het vaccin zal immens zijn. Het is onmogelijk om vanuit één lab een half miljard doses te ontwikkelen.

De onderzoekers zijn van mening dat het daarom enorm belangrijk is dat andere onderzoeksteams ook door blijven testen. Er zullen namelijk meerder vaccins uit diverse laboratoria nodig zijn om de wereldwijde vraag aan te kunnen!