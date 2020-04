Vervelend bijeffect voor de normale zorg! Duizenden mensen liepen extra zorg mis door de coronacrisis

Doordat het hele land in rep en roer was, de ziekenhuizen hun handen vol hadden en ander zorgpersoneel ook ineens andere primaire taken kregen zijn normale zorgtaken een beetje ‘verwaarloosd’. Duizenden mensen zijn de afgelopen weken hierdoor zorg misgelopen, dit zal de komende tijd allemaal moeten worden ingehaald!



Uit een nieuw rapport blijkt dat er maar liefst 360.000 minder verwijzingen zijn geweest door huisartsen naar specialisten. Een speciaal plan moet ervoor zorgen dat de reguliere zorg weer wordt opgestart. Tal van mensen zijn dus de afgelopen tijd niet geholpen, terwijl ze wel zorg nodig hadden. Dit zal de komende tijd moeten worden ‘ingehaald’ – de vraag is nog maar of het voor sommige mensen op tijd is.

Volgens een schatting wachten zo’n 290.000 mensen nog op een afspraak met het ziekenhuis, al deze afspraken zijn op de lange baan gezet omdat ziekenhuizen geen risico willen nemen qua overdracht van besmettingen.

Het LCPS (Landelijk Centrum Patiënten Spreiding) heeft een lijst gemaakt met het aantal diagnoses. De diagnoses zijn gerangschikt qua prioriteit, sommige mensen moeten namelijk deze week al worden behandeld. Andere mensen kunnen nog enkele maanden wachten aldus het LCPS. Het zal nog een heel logistiek project worden om de zorg weer normaal te laten functioneren, achterstallige zorg werk je namelijk niet ‘even weg’.