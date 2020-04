Video! Dit is het 5G-kneusje dat een zendmast in de hens stak want sTrAlInG iS dOdElIjK, cOrOnA iS fAlSe FlAg

De gevaarlijkse complottheorie van dit moment, en het mooie is: ú kunt helpen deze levengevaarlijke nonsens de kop in te drukken. Herkent u dus deze absolute randdebiel? Bellen, bellen, bellen met de politie. Mits deze chimpansee en zijn vrienden de plaatselijke zendmast nog niet hebben afgefikt, natuurlijk.

Er zijn weinig zaken waar ik zo weinig geduld voor heb als compleet hysterische complottheorieën. Neem bijvoorbeeld het hele 5G-gebeuren. Er is geen enkele aanwijzing dat iedereen compleet kapotgaat van de straling. En al helemaal niet dat het coronavirus eigenlijk een soort ziekte is die je oploopt door in de buurt te zijn van een zendmast. Lees het allebei nog eens na bij de waarheidszoekers van Snopes (hier, en hier).

Maar ondertussen zijn er hele hordes Nederlanders kennelijk hun verstand volstrekt verloren, en gaan ze – ondanks de bergen aan bewijs dat ze met bullshit bezig zijn – gewoon door met hun campagne tegen het 5G-coronavirus. Met daarbij niets minder dan terroristische daden, inmiddels. Bij Opsporing verzocht werd gisteren met een landkaartje nog eens aangetoond hoeveel zendmasten al zijn aangevallen door de complotzeloten met een steekje los in hun achterhoofd en een jerrycan vol benzine in de achterbak.

Van één zo’n brandstichter hebben we inmiddels beeld.. zie boven. Dus, kent u een blanke Groninger die zo rond de 1.90 meter is, tussen de 25 en 30 jaar oud is en in een Toyota Aygo rondrijdt die een kenteken heeft dat op 49 eindigt? Pak de telefoon, en geef de politie een belletje.

Alleen samen kunnen we deze volstrekt hersenloze en inmiddels zelfs gevaarlijke complotnonsens de kop indrukken.