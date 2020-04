Volgende fase in coronastrategie lijkt aangebroken: GGD begint met testen zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen

Vanaf maandag zullen de 25 GGD’en beginnen met testen op corona bij zorgmedewerkers die buiten de ziekenhuizen met (mogelijke) coronapatiënten werken. Dit lijkt een behoorlijke operatie te zijn, want sommige GGD’en hebben zelfs coronatest-drive-thru’s.

Met speciale testfaciliteiten zorgen de GGD’en ervoor morgen klaar te staan. Vooralsnog zou het wel gaan om maximaal honderd testen per dag. De doelgroepen “(…) zijn bijvoorbeeld verloskundigen en mensen die in de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg, gehandicapten- en ouderenzorg werken. Ze moeten al zeker 24 uur klachten hebben die mogelijk duiden op het nieuwe coronavirus.”

De kans zit er dik in dat het aantal testen per dag vrij snel zal worden opgeschaald. Het belangrijkste is dat dit de eerste stap van de volgende fase lijkt te zijn, want die doelgroep is op dit moment het meest van belang. Het is personeel dat in het uiterste geval mee zou kunnen helpen met het verlichten van de druk op de zorgcapaciteit.

Testen en (hopelijk op tijd) besmet personeel isoleren, beschermt ook direct de meest kwetsbaren: die andere belangrijke doelgroep. En als ziekenhuizen het de komende tijd toch alleen aan zouden kunnen, weten we direct wie er (weer) aan het werk kan (blijven). Een win-win-win dus. Als we redelijk snel op kunnen schalen tenminste, want honderd per dag is niet genoeg, zelfs niet als het om honderd per GGD zou gaan.