We lezen massaal meer boeken door de coronacrisis

Door de coronacrisis zijn we verplicht aangewezen op onze eigen woning. We kunnen er niet langer op uit of leuke activiteiten ondernemen. Doordat we veel meer thuis zitten gaan we op zoek naar leuke activiteiten om te ondernemen. Vooral activiteiten die we thuis kunnen doen zijn populair. Zo gaan we massaal meer boeken lezen door de coronacrisis. De Nederlandstalige boeken vliegen massaal de deur uit. Het is natuurlijk heerlijk om lekker thuis een boek te lezen of in het zonnetje van onze eigen achtertuin. Speciaal voor iedereen die meer boeken leest door de coronacrisis hebben we een paar leuke tips. Zo maak je het lezen van boeken nog leuker!

Investeer in een Kobo e-reader

Een Kobo e-reader kan een aanrader zijn om aan te schaffen tijdens de coronacrisis. Je kan hier een kobo boekenabonnement bij nemen. Voor een bedrag van € 9 per maand kan je onbeperkt boeken lezen. Handig als je even geen zin hebt in Netflix. In plaats van een serie of filmpje kijken kan je nu in je e-reader duiken. Je kan de leukste boeken lezen en genieten van je favoriete genres.

Investeer in een nieuwe leesbril

Merk je dat je steeds meer moeite hebt om te lezen? Of heb je nergens last van, maar wel last van vermoeide ogen en hoofdpijn? Het zou goed kunnen dat je een leesbril nodig hebt of toe bent aan een leesbril. Tijdens de coronacrisis kan het slim zijn om hierin te investeren. Je kan zo gewoon lekker blijven lezen tijdens de crisis. Gelukkig kan je de leesbril gewoon online bestellen. Dit is handig want op dit moment zijn de meeste opticiens helaas gesloten. Als je nog geen leesbril hebt kan je eerst proberen een lage sterkte te nemen. Je kan zo kijken of de vermoeide ogen afnemen door het gebruik van de leesbril.

Lees de boekenserie de zeven zussen

In 2014 werd het eerste boek van de zeven zussen in Engeland gepubliceerd. Inmiddels is de boekenserie van Lucinda Riley uitgegroeid tot een mega hit. De boekenserie die uit zeven boeken bestaat houden de meeste mensen voorlopig wel aan huis gekluisterd. De Nederlandse uitgever heeft ook nog eens de perfecte timing voor de release van het nieuwe boek bedacht. Tijdens de coronacrisis is de Zon uitgebracht. Liefhebbers van Lucinda Riley kunnen daarnaast ook nog de Vlinderkamer lezen. Dit is een boek buiten de Zeven Zussen serie, maar zeker weten de moeite waard om te lezen. Kortom de perfecte tip om te lezen tijdens de coronacrisis.

Motiveer de kids om te lezen

Niet alleen de ouders zitten natuurlijk thuis in de tijden van de coronacrisis. Zoals al vaker gezegd moeten we het samen doen. Het is dus ook de moeite waard om de kinderen te motiveren om te gaan lezen. Voor de kids zijn er ook verschillende bestsellers verschenen. De Gorgels van Jochem Meyer blijken bijvoorbeeld mateloos populair te zijn. Het is zeker de moeite waard om één van de Gorgels boeken te bestellen voor de kids. Zo kan je ze de coronacrisis doorslepen en ze motiveren een boek te lezen.