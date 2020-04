Wederom daling coronacijfers RIVM: 83 sterfgevallen en 110 ziekenhuisopnames

Het RIVM melde 83 nieuwe sterfgevallen door corona en 110 nieuwe ziekenhuisopnames. Beide flink minder dan gisteren, maar dat komt door de vertraging in registratie, vanwege het weekend. Zelfs met dat in het achterhoofd, lijkt er sprake te zijn van een dalende trend.

We moeten ons niet verkijken op het verschil tussen gisteren en vandaag. Want daardoor lijkt het harder te dalen dan het in werkelijkheid doet. We weten inmiddels dat er op dinsdag een ‘inhaalslag’ wordt gemaakt bij de administratie, waardoor niet gemelde sterfgevallen van vandaag en morgen, ineens bij de dinsdag worden opgeteld. Maar zelfs dan zitten we qua dagelijkse sterfgevallen al binnen de kortste keren onder de 100-130. De pieken zwakken telkens af en de dalen worden telkens dieper.

Daar staat tegenover dat de politie wel veel meer boetes uit lijkt te (moeten) delen, en wordt er drukte op diverse locaties (zoals het Limburgse Heuvelland) geconstateerd. Door dit soort berichten blijven we met een risico zitten, en vergroot het de onzekerheid over hoe lang we nog in lockdown moeten. Want voor je het weet laait het virus weer op bij een groep mensen die net dachten er vanaf te zijn. Voor je het weet begint het hele riedeltje opnieuw. Dat is misschien nog wel het meest frustrerende aan deze situatie: dat alle tijd, geduld, energie en geld dat in de bestrijding is gestoken, bij het minste of geringste foutje teniet kan worden gedaan. En er direct weer van voor af aan moet worden begonnen.