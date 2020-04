Wederom ‘dinsdagpiek’ cijfers RIVM: 122 nieuwe sterfgevallen, 210 ziekenhuisopnames

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) rapporteert 122 nieuwe meldingen van sterfgevallen door corona en 210 nieuwe ziekenhuisopnames in de afgelopen 24-uur. De afgelopen dagen zaten we onder de 100 nieuwe meldingen van sterfgevallen, maar daar hoorde een deel van die 122 dus nog bij.

Het goede nieuws is dat er nog steeds sprake lijkt te zijn van een daling. Het slechte nieuws is dat die daling minder hard gaat dan aanvankelijk gedacht. Vorige week dinsdag was er namelijk ook sprake van een ‘inhaalslag’. Toen bleek dat (mogelijk) vrijdagen, maar met name zaterdagen, zondagen en maandagen, de administratie achterliep. Ziekenhuispersoneel was simpelweg te druk, om begrijpelijke redenen.

Op zondag 5 april: 115 overlijdens. Op maandag 6 april: 101. Dinsdag 7 april: 234.

Op vrijdag 10 april werden er (net als op 5 april) 115 overlijdens gemeld. Hier zet de daling weer in, na zaterdag 11 april: 132. Op 12 april: 94 en op maandag 13 april: 86. En voor vandaag, 14 april, weer een stijging naar 122. Dit heen en weer geslinger lijkt het patroon te zijn waar we maar gewoon aan zullen moeten wennen.

De komende twee dagen (wo & do) min of meer een plateau, dat lager ligt dan de dinsdagpiek. Gevolgd door een daling van vier dagen op rij (vr, za, zo & ma), waarvan de laatste twee dagen weer flink zullen worden ingehaald door de daaropvolgende dinsdag. En zo ebt het langzaam maar zeker weg: met enkele tientallen per week. Waarbij gedurende de periode natuurlijk wel het risico (en dus de angst) blijft dat er weer een nieuwe uitbraak/haard ontstaat. Hoe dan ook! Woor nu zijn we, zo lijkt het althans, verrassend goed op weg!