Werkt de lockdown?! Ja, 164 doden MAAR: slechts 336 nieuwe ziekenhuisopnames!

Het heeft even geduurd, maar we hebben vandaag dan eindelijk iets van goed nieuws te melden. Let wel, niet over het aantal doden — helaas — maar wél over het nieuwe aantal ziekenhuisopnames. Er zijn namelijk minder corona-opnames geweest dan we in tijden gezien hebben.

Laten we het slechte nieuws eerst maar presenteren: er kwamen de afgelopen 24 uur 904 officiële besmettingen bij. Aangezien het zaterdag is, is dat niet iets om blij van te worden. We zien immers steeds dat de cijfers in het weekeinde lager zijn dan op weekdagen. Ook het aantal overleden patiënten is bepaald geen goed nieuws te nomen: 164 met het nieuwe Chinese coronavirus besmette personen zijn aan de ziekte COVID-19 overleden.

Dieptriest.

Gelukkig is er ook goed nieuws. Want uit de cijfers van het RIVM (voor zover we die nog serieus moeten nemen, maar dat geheel terzijde) blijkt dat er de afgelopen 24 uur slechts 336 nieuwe corona-ziekenhuisopnames waren. Dat zijn er natuurlijk nog altijd te veel, maar vergeleken met de meldingen die we de afgelopen week of twee gezien hebben is dit echt een verbetering. En een forse ook.

We kunnen de hoop uitspreken dat dit een trend wordt… en dat het aantal officiële besmettingen óók significant omlaag gaat binnenkort.

Het is nog veel te vroeg om al een feestje te geven, helaas, maar als dat gebeurt kunnen we overschakelen naar een nieuwe fase… aangenomen dat een lager aantal besmettingen wél gepaard gaat met massaal uitvoeren van tests en we daarvoor een representatieve steekproef (waar Thierry Baudet voor pleit!) organiseren onder de bevolking om te zien wie er mogelijk al immuun is.

We kunnen dan namelijk gaan van een lockdown naar een lockin. Kwetsbare groepen en mensen die het virus onder de leden hebben worden in quarantaine geplaatst, maar immune personen kunnen weer actief worden. Zij zouden dan gevolgd kunnen worden door mensen die weliswaar niet immuun zijn, maar die wel sterk en gezond zijn. Mondkapje op, en aan het werk. Hop.

Dit kan en moet zo snel mogelijk geregeld worden… op het moment dat het virus inderdaad onder controle is en de zorg het aankan. Als de cijfers van het RIVM van vandaag kloppen en als we de komende dagen zien dat de trends zich zo doorzetten is dat inderdaad het geval. Dan moet de vrijheid van personen terugkeren. Hoe sneller we de economie een kickstart geven, hoe beter — aangenomen dat dit niet ten koste van de volksgezondheid gaat, tenminste.

