Baudet: ‘Organiseer NU representatieve steekproef zodat we weten waar we aan toe zijn!’

Thierry Baudet zegt tegen De Dagelijkse Standaard dat hij er op woensdag tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer voor pleitte om een representatieve steekproef uit te voeren onder de bevolking omdat we alleen na zo’n steekproef weten hoe we er voor staan.

Gisteren diende Forum voor Democratie een motie in die het kabinet opriep om een representatieve steekproef te houden onder de bevolking met als doel om vast te stellen hoe verspreid het coronavirus nou werkelijk is in ons land én om te bepalen hoeveel mensen (mogelijk) immuun zijn. De hele oppositie stemde voor zijn motie… maar die ging uiteindelijk toch nog ten onder omdat het kabinet de gelederen gesloten hield. Het excuus: het kabinet komt mogelijk al met een soort van zo’n onderzoek, dus zo’n motie zou niet echt nuttig zijn. Gek, want je zou denken dat je er dan juist voor kunt stemmen. Baat het niet dan schaadt het niet.

Baudet zegt dan ook te vrezen dat het kabinet de steekproef uiteindelijk toch maar niet doet of zo lang mogelijk voor zich uitschuift. En dat zou, aldus de FVD-leider, zonde zijn. Want zo’n steekproef is nou juist een methode om a) vast te stellen waar we aan toe zijn en b) vervolgens verstandige stappen te zetten om de boel weer op gang te trekken.

“De media hebben mensen het gevoel gegeven dat wij het land een jaar lang op slot wilden gooien. Dat hebben wij nooit betoogd. Wij wilden, hebben we steeds gezegd, heel kort de pauzeknop indrukken zodat we konden onderzoeken waar we precies mee te maken hebben,” aldus Baudet. Die tijd — van enkele weken — moest, legt hij uit, “gebruikt worden om de testcapaciteit op te schroeven, genoeg IC-bedden klaar te maken, ziekenhuizen voor te bereiden op wat komen ging, én om een representatieve steekproef te houden onder de bevolking.”

“Die steekproef is vervolgens absoluut noodzakelijk omdat we alleen zo kunnen weten waar we precies mee te maken hebben.”

Dat laatste is van groot belang. Zo liet RIVM-directeur Jaap van Dissel deze week weten dat 15%-20% van de besmette individuen ernstige gevolgen zou ondervinden van het virus, van lange termijnkwalen (longproblemen) tot natuurlijk de dood zelf. Maar, zegt Baudet, het kan in theorie zo zijn dat die cijfers niet helemaal juist zijn. “De percentages kunnen hoger óf lager zijn, maar dat weten we niet zolang we niet testen.”

Als zo’n representatieve steekproef uitgevoerd wordt en blijkt dat een flink aantal mensen het virus onvermoed al gehad hebben dan kan het beleid daarop aangepast worden. “Als ik het virus onder de leden heb gehad en nu antistoffen heb aangemaakt waardoor ik immuun ben, dan zal ik de eerste zijn om me aan te melden als vrijwilliger bij bejaarden- en verzorgingstehuizen om ouderen te helpen,” aldus Baudet. “Ik ben ervan overtuigd dat heel veel Nederlanders daar net zo over denken. Verplegers en verzorgers die het virus nog niet gehad hebben kunnen dan ontlast worden. Daarmee bescherm je hen én de ouderen voor wie zij zorgen.”

Dit is waarom FVD gisteren met de motie om een representatieve steekproef te houden kwam… en waarom het zo enorm zonde is dat het kabinet het voorstel wegstemde. Alleen met zo’n steekproef kan het normale leven snel weer op gang worden getrokken. Zolang zo’n steekproef niet gehouden wordt kan je helaas geen rationeel beleid voeren.