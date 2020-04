WHO komt met positief nieuws: 70 coronavaccins in de maak en al 3 vaccins worden getest op mensen

Op dit moment zijn 70 mogelijks vaccins in ontwikkeling, 3 hiervan worden op dit moment al op mensen uitgetest. Dit meldt het WHO in een nieuw document, wellicht dat we toch eerder dan verwacht een vaccin krijgen.

Veel bedrijven proberen tijd te winnen door dierproeven over te slaan en dus direct te testen op mensen. Normaliter kan het soms jaren duren voor een vaccin definitief de markt op mag gaan. Uiteraard wordt er nu een oogje dichtgeknepen qua regelgeving, hierdoor kunnen bedrijven bepaalde procedures overslaan.

In Amerika en China zijn er dus nu al bedrijven die gaan testen op mensen. Dit is veel sneller dan dat iedereen had verwacht. Hoge bestuurders binnen de EU hadden pas na de zomer zulke ‘experimenten’ verwacht. Toch zijn er dus landen die bewijzen dat het veel sneller kan dan dat overheden denken dat mogelijk is.

Toch blijft er veel onzeker, want hoe positief de boodschap van het WHO ook klinkt, er is gewoon een grote kans dat deze vaccins toch niet gaan aanslaan.

Voorlopig is het dus nog wachten op een echte wetenschappelijke doorbraak. We hopen van harte dat een bedrijf zo snel mogelijk ‘het vaccin’ ontwikkelt. Hoe sneller, hoe beter.

In landen als de VS blijft het dodenaantal angstvallig stijgen.