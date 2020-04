‘Wir sind das Volk!’ Duitsers de straat op om te protesteren tegen lockdown: ‘Ouderen tot bloedens toe neergeknuppeld door de Polizei’

Duizenden Duitsers zijn zaterdagavond de straat opgegaan om te demonstreren tegen de strenge coronamaatregelen in het land. De protesten vonden plaats in meerdere Duitse steden. In Berlijn liepen de protesten zelfs uit op schermutselingen met de Polizei.

“Geef ons onze vrijheid terug!”, scandeerde een woedende menigte demonstranten die de overheid wilden bewegen om de verregaande lockdown op te heffen.

De boosheid van de demonstranten was vooral gericht op het overheidsbeleid van Kanselier Angela Merkel. “Wij zijn hier, wij zijn het zat, omdat je van ons de vrijheid jat!”, was volgens De Telegraaf een veelgehoorde uitspraak. Ook riepen demonstranten: “Wir sind das Volk!”, refererende aan de opstand in Oost-Duitsland in 1989 waarbij het begin van de val van De Muur werd ingeluid.

Bewapend met mondkapjes probeerde de ME de demonstratie de kop in te drukken. Ook in Duitsland is het, vanwege de coronamaatregelen, verboden om samen te scholen. Volgens de krant van Wakker Nederland werden oudere mensen hardhandig, soms zelfs tot bloedens toe, tegen de grond gewerkt. Er zijn zeker honderd mensen gearresteerd, aldus de Duitse politie.

Ook op zondag worden er weer protesten verwacht in Duitsland. Het ‘nationale verzamelpunt’ is de Rosa Luxemburg-Platz in de Duitse hoofdstad Berlijn.

Duitsland is niet het enige land waar mensen de straat opgingen om te protesteren tegen de lockdown-maatregelen. Op diverse plekken in de Verenigde Staten eisten mensen hun vrijheid terug.