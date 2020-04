Zal het? Limburgse huisarts claimt geneesmiddel voor corona te hebben

Huisarts Rob Elens uit Meijel, Limburg, claimt een geneesmiddel voor corona te hebben gevonden. Hij zegt acht positief geteste 60- en 80 plussers, met onderliggende klachten, te hebben genezen: “die waren na vier dagen allemaal klachtenvrij.”

Op de lokale tv-zender Peel en Maas deed de huisarts zijn verhaal. Het viel hem op dat artsen uit andere landen een bepaald middel zijn beginnen te gebruiken, dat schijnt te werken. Het blijkt om een malariamiddel uit de jaren dertig te gaan. Een combinatie van hydrochloroquine, waar president Trump het eerder al over had, met zink en azitromycine.

De huisarts is verder luid en duidelijk over zijn bevindingen en hoe dit moet worden geïnterpreteerd. Het ziet er veelbelovend uit, het nodigt uit tot flink meer onderzoek (en snel!) en als het echt werkt is het perfect, want “het ligt bij elke apotheek in Nederland”.

De hoop bij iedereen is nu natuurlijk dat die huisarts de waarheid spreekt en dat er snel kan worden getest of het werkt. Als het blijkt te werken, dan is het volgende om op te hopen dat het ook zoveel mogelijk beschikbaar blijft. Er staat dus nogal wat op het spel. Iets waarvan we hopen dat er niet lichtzinnig mee om wordt gegaan. Niet dat er in dit geval sprake van lijkt. Integendeel, het feit dat hij met naam en toenaam deze claim zo durft te maken, is (hopelijk) een goed teken.