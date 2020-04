Zorgen nemen toe, burgemeesters voelen zich weer genoodzaakt om te moeten roepen: ‘Blijf thuis!’

Diverse burgemeesters en gemeenten, evenals verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen, hebben hun zorgen geuit over de toenemende drukte op straat. ‘Blijf thuis!’ is de boodschap, want mensen lijken het binnen zitten echt zat te zijn. Het mooie weer helpt natuurlijk absoluut niet mee, dus de vrees voor een nieuwe corona-golf neemt toe!

Ook buiten de grote steden om werden overal in het land veel mensen op straat gespot. En wat ik al eerder zei: ook de laksheid wat betreft het naleven van de genomen corona-maatregelen neemt toe. En dit is dus vragen om moeilijkheden.

Ik ben er bang voor, maar het lijkt een beetje op het cry wolf-effect: zo vaak ergens voor waarschuwen, oefeningen voor moeten doen of te vaak vals alarm slaan, dat er bij een échte ramp niet meer (goed) op gereageerd wordt. Van zoiets lijkt hier ook sprake te zijn.

Want naar buiten gaan is nog tot daar aan toe. Zolang je anderhalve meter afstand houdt en je geen groepen vormt, is er weinig aan de hand. Maar zelfs dát wordt nu steeds vaker genegeerd, terwijl ik tegelijkertijd ook veel meer mondkapjes en handschoenen gedragen zie worden. Maar ja, het ene deel doet daarmee de voorzorgsmaatregelen van het andere deel teniet. Want op deze manier kan het echt zo weer misgaan.

We kunnen inmiddels weliswaar weer ‘een stootje hebben’, maar bedenk je wel dat immuniteit, en met name betreft de houdbaarheid daarvan, nog steeds niet helemaal zeker is dat hier winst te behalen valt. Misschien blijkt het zelfs een verkapt risico. En als ook een vaccin toch nog heel lang op zich blijkt te laten wachten, dan is meer, en een langere lockdown de enige remedie. Een doodssteek, ook voor de economie.