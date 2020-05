1984 here we come: RIVM krijgt zendmastdata “voor bestrijding coronavirus”

Er wordt een “tijdelijke noodwet” opgetuigd door het kabinet waardoor het RIVM toegang krijgt tot “telefoongegevens” van Nederlanders. Dit zou zogenaamd moeten helpen om “inzicht” te krijgen in “de verspreiding van het coronavirus.” Wat een klucht.

De Telegraaf bericht dat de technocraten van het RIVM én het kabinet binnenkort hun zin krijgen: het RIVM krijgt namelijk toegang tot telefoongegevens van ons Nederlanders. De officiële reden is dat dit het RIVM in staat zou moeten stellen om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van het coronavirus:

Het gaat volgens het kabinet om geanonimiseerde zendmastdata die Nederlandse telefoonproviders aanbieden. Daarmee kan het RIVM per uur en per gemeente zien hoeveel mobiele telefoons daar aanwezig zijn en uit welke gemeente de eigenaars van die telefoons komen. Volgens het kabinet zijn de data niet terug te leiden naar individuen.

Tot nu toe moet het RIVM werken met zaken als ziekenhuisopnames. Maar, zegt het Instituut, dat zorgt ervoor dat er een vertraging van één tot drie weken is. Met telefoondata is dat anders. Dan kunnen ze het bij wijze van spreken bijna live zien allemaal! Geweldig, nietwaar?!

Wat hier gebeurt is natuurlijk levensgevaarlijk. En nee, dan heb ik het niet over het nieuwe Chinese coronavirus, maar over de maatregelen die genomen worden; maatregelen waar het hart van een voorstander van massasurveillance ongetwijfeld harder van gaat kloppen, maar die normale mensen ernstig zorgen moeten baren.

Of mogen we dat ook al niet meer opschrijven? Moeten we het allemaal maar verplicht geweldig vinden dat dit soort noodwetten in elkaar gezet worden?