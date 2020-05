22 bewoners besmet met corona: grootste aantal besmettingen in azc tot nu toe

Daar begint het gedonder weer! Zeker 22 bewoners van het asielzoekerscentrum in Sneek zijn besmet met het coronavirus. De boel ging per direct op slot, want mogelijk is het virus ook al onder de overige 580 bewoners verspreid.



Dit zal nog wel een paar keer vaker gaan gebeuren. Gelukkig valt het voor de huidige besmette personen tot dusver nog mee. Maar we zien tegelijkertijd ook weer hoe snel het virus om zich heen kan grijpen. En al helemaal in een azc.

Het hangt een beetje af van welke categorieën mensen er in zo’n azc zitten. Ouderen en (échte) oorlogsvluchtelingen lopen een extra risico vanwege een verminderde gezondheid. Als dit azc in Sneek veel oudere of zwakkere mensen heeft, dan kon het in een mum van tijd weleens vrij ernstig worden. Ook omdat dit niet het eerste azc is waar een uitbraak is geconstateerd.

Het kon ook nog weleens knap lastig worden om een quarantaine voor een azc te moeten gaan handhaven. Taalbarrières, culturele verschillen en de algehele frustratie van het ‘wegrotten’ in zo’n azc, maken het er écht niet makkelijker op.

En nu valt het in Nederland qua aantal asielzoekers per azc nog wel mee. Maar men is er in Europa als de dood voor dat er een enorme uitbraak komt in een opvangcentrum, van een formaat als op het Griekse eiland Lesbos. Want dan gaat het héél snel echt héél hard.