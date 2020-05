Absurd dit! Venezuela pakt gewapende Amerikanen op tijdens ‘couppoging’! VS weet van niets, Trump: ‘we gaan het uitzoeken’

Het lijkt wel een nieuwe kleinschalige versie van het Cubaans-Amerikaanse Bay of Pigs-incident! De Venezolaanse president Maduro liet een groep gewapende mannen oppakken, die illegaal per speedboot het land waren binnengekomen. Dit liep uit op een vuurgevecht en koste acht indringers het leven. Maduro liet de paspoorten van twee gearresteerden live op staatstelevisie zien: Amerikanen. Wat is hier aan de hand?!

De Amerikaanse regering is haast net zo verbaasd als de regering van Venezuela. De identiteiten van de beide ‘coupplegers’ zijn bevestigd door voormalig Amerikaans commando Jordan Goudreau. De twee Amerikanen waren werknemers bij zijn beveiligingsbedrijf. Dat klinkt alsof het om een Private Military Contractor (PMC) gaat: huurlingen dus, zoals het beruchte Blackwater. Gisteren werden er ook al dertien man opgepakt onder dezelfde omstandigheden (illegaal en gewapend het land per boot binnendringen), waaronder deze twee Amerikanen.

President Trump zegt dat de VS niets met de operatie te maken had en voegt daaraan toe: “We gaan het uitzoeken, we hebben het net gehoord.”

Dit is een echt ontzettend explosieve situatie. Dergelijke PMC’s doen in de praktijk volgens mij niet zo moeilijk over waar hun opdrachtgevers hun geld vandaan halen. Of het nou een drugsbaron of een autocratische regering is, zolang het maar betaalt. Het zou me dan ook niets verbazen als dit met drugssmokkel te maken heeft. De speedboten kwamen namelijk vanuit Colombia.

Maar zelfs dan is dit natuurlijk een belachelijk groot risico, met name voor de Verenigde Staten. Die kunnen door dit soort dingen makkelijk worden beschuldigd van (aanzetten tot of helpen bij) een couppoging. Iets wat ze in het verleden toch ook meerdere keren hebben gedaan.

Maar juist daarom geloof ik niet dat de VS daar dit keer mee bezig was. Juist omdat ze het dan waarschijnlijk wel veel beter hadden aangepakt. Want op dat vlak leren ze toch echt wel van hun fouten, heb ik het idee.

Maar hoe nu verder, want om het nog erger te maken: dit komt naar buiten op een moment dat Trump een verkiezing wil zien te winnen. Die twee Amerikanen ‘bevrijden’, of (waarom ook niet) direct heel Venezuela, zou wel eens een perfect moment/excuus kunnen zijn om stemmen mee te winnen. Venezuela wordt weliswaar gedekt door Rusland en China, maar met die landen heeft de VS natuurlijk ook al een tijdje mot. Kon nog wel eens spannend gaan worden dus.