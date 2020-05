AD: ‘Poetin raakt grip op Rusland kwijt door ‘dieptepunt’ volksvertrouwen van 59 procent’ – LOL! Rutte had ooit veel minder!

Wat een spanning en sensatie! In Rusland wordt de coronacrisis compleet verkeerd aangepakt en dat is smullen voor het AD! Misschien betekent dit namelijk wel het einde van Poetin, hij heeft nog slechts 59 procent steun! Take that, Poetin! Wat sneu, zeg…

Voor de gein moet je de naam ‘Poetin’, ‘Kremlin’, ‘Rusland’ en andere verwijzingen naar die staat (of onderdelen ervan) eens vervangen voor ‘Xi Jinping’, ‘Volkscongres’ en ‘China’. Mij viel toen namelijk op dat het verhaal vrijwel parallel loopt aan hoe China vanaf het begin met het virus is omgegaan. Dan valt ook op hoe dit artikel vrijwel direct uit de toon valt bij andere artikelen over China van de grote kranten.

Daarmee wil ik Rusland of Poetin niet de hand boven het hoofd houden trouwens. Van wat ik er zo over heb gelezen (en als aannemelijk beschouw) gaat het daar inderdaad flink mis. Of Poetin de boel onder controle weet te houden of dat hij juist de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk afschuift op anderen, durf ik niet te zeggen. Maar ik weet wel dat de Russische populatie voor het overgrote deel is geconcentreerd in en rondom Moskou. Een uitbraak gaat daar misschien wel tien keer zo hard als in de meeste andere landen. Alleen al in Moskou praten we over 12,5 miljoen mensen. Hier ziet u de concentraties:

Ik geloof het officiële dodental van Rusland (2212) natuurlijk ook niet. Maar laten we eerlijk wezen, ze hebben het ook niet makkelijk! Zelfs het dichtbevolkte gebied is enorm. Dat is al een regelrecht drama voor transport, helemaal bij slecht weer. En vergeet die stunt van oliekartel OPEC niet! De Russische economie kan een lage olie- of gasprijs volgens mij nou niet bepaald goed hebben. En verder hebben we allemaal de HBO-serie Chernobyl gezien. Ik wil niet zeggen dat men nog steeds exact hetzelfde reageert op een ramp als toen, maar zo’n cultuurtje laat bij de volgende generatie natuurlijk wel z’n sporen na. Daar is Poetin zelf het beste voorbeeld van.

Maar het AD gaat liever voor het sensationele ‘vijand Poetin’ uitlachen, om z’n ‘dieptepunt’ van 59 procent volkssteun. Volgens EenVandaag zat Rutte vlak voor de coronacrisis rond de 25 en 45 procent. Tijdens de crisis steeg dit tot een “unieke hoogte” van 54 procent!!! Wat een trieste stemmingmakerij.