Alarmerend! De Chinezen komen naar Nederland: ‘Willen maritieme industrie overnemen’

De coronacrisis in China lijkt grotendeels bezworen. De Chinezen kijken dus alvast vooruit. Zo hebben ze hun oog laten vallen op tal van bedrijven die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis. In Nederland hebben de Chinezen het nu gemunt op de maritieme sector – en dat is alarmerend.

Volgens de Nederlandse Staatsomroep zijn de Chinezen momenteel uitermate geïnteresseerd in de Nederlandse maritieme industrie. En niet een klein beetje ook. Ze zouden plannen hebben om op den duur de scepter te zwaaien in maritiem Nederland.

Zo willen de Chinezen bijvoorbeeld nog steeds de grote scheepsbouwer IHC overnemen. Eerder werd die overname door het kabinet van Mark Rutte afgewend, maar iedereen weet dat de kaarten er nu opeens heel anders voor staan…

Roel de Graaf, voorzitter van de branchevereniging Nederlandse maritieme maakindustrie laat tegen over de NOS weten:

“China heeft een vijfjarenplan en daar staat in dat ze op maritiem gebied de beste van de wereld willen worden. En dus kopen ze als ze de kans krijgen bedrijven die beschikbaar zijn.”

Al voordat de coronacrisis uitbrak was het merendeel van ons dagelijkse handelswaar afkomstig van Made in China-makelij. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is gefabriceerd in China. Dat vonden wij lange tijd heel normaal, omdat China een goedkoop land is met betrekking tot massaproductie.

Echter moeten we nu misschien wel gaan beseffen dat Nederland daar nu een nog duurder prijskaartje voor kan gaan betalen: ‘Het verkopen van de ziel des vaderlands’. De Duitse dichter Johann Wolfgang von Goethe beschreef al eerder (anno 1797) een soortgelijk unheimisch tafereel in zijn meesterwerk Faust.

Zum Beispiel: Vrij recentelijk wisten de Chinezen nog hun financiële middelen invloed uit te oefenen op Nederlandse voetbalclubs. Zo ontvingen Ajax en PSV in het recente verleden al vele tienduizenden euro’s van Chinese investeerders. ADO Den Haag kwam in 2014 zelfs helemaal in Chinese handen terecht.

Er zijn nog honderden andere voorbeelden te noemen van Chinezen die grip proberen te krijgen op de Nederlandse economie. Nederland moet zich beseffen dat de VOC-mentaliteit, zoals oud-premier Jan-Peter Balkenende dat zo mooi omschreef, verleden tijd is.

Nederland heeft het initiatief op de wereldwijde handelsmarkt al lang niet meer in eigen hand. Maar willen we het definitief uit handen geven aan de Chinezen? Denk daar nog maar eens goed over na…