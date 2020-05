Alweer politicus in elkaar gezakt in Tweede Kamer! GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee tijdens vergadering plotseling onwel

Kamerlid Tom van der Lee van GroenLinks is tijdens een vergadering in de plenaire zaal onwel geworden en in elkaar gezakt. De vergadering werd direct geschorst en Van der Lee kon op eigen kracht de plenaire zaal verlaten. Toch opvallend, want wat hem gebeurde komt vrijwel exact overeen met wat toenmalig minister Bruins ook is overkomen.

In de video van de vergadering valt te zien hoe Van der Lee bij het spreekgestoelte wat wazig en afwezig voor zich uit begint te staren. Al vrij snel zien we, net als de omstanders, hem wankelen. En nog voor de mensen bij hem zijn, valt hij zomaar om. De 55-jarige man wordt snel weer overeind geholpen. De vergadering wordt geschorst en even later weet hij de zaal te verlaten. Ik wens hem veel sterkte en beterschap!

Opvallend is dat men, hoewel goed bedoeld natuurlijk, zo snel op hem afstapt. Het risico op het coronavirus is daar natuurlijk net zo aanwezig als elders in het land. En ik snap dat men waarschijnlijk vanuit een reflex reageerde en op dat moment denkt: ‘nood breekt wet’. Prima hoor, maar wat als de oorzaak voor het in elkaar zakken corona gerelateerd blijkt te zijn? Kamervoorzitter Arib en diverse andere hoge functionarissen gaan direct daarna weer over op de orde van de dag namelijk. Hopelijk zijn zij verder wel voorzichtig geweest vandaag.