Amerika neemt Noord-Korea in bescherming! Amerikaanse minister: ‘Noord-Korea schoot per ongeluk’

Rare tijden! Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, neemt het Noord-Koreaanse regime in bescherming na het voorval van eerder vandaag. De beschieting was ‘waarschijnlijk per ongeluk,’ aldus de minister.

Nog niet zo lang geleden was ieder schot of projectiel dat vanuit Noord-Korea de grens overvloog, reden voor alarm. Kim Jong-un hoefde maar een scheet te laten en het werd al wereldnieuws: ‘Is WO 3 op komst?!’ luidde dan de titel van weer een Breaking News-story en de Amerikaanse vloot stond al praktisch in de aanslag.

Toen Trump president werd waagde hij zich aan vredesonderhandelingen met Noord-Korea. Iedereen moest lachen, want wat al die andere presidenten niet was gelukt, ging zo’n blaaskaak natuurlijk helemáál niet lukken. Sterker nog, hij zou de boel wel eens kunnen laten escaleren! En toegegeven, die kant leek het inderdaad ook uit te gaan. Maar ergens leek het er ook steeds meer op dat de harde aanpak van Trump meer voor elkaar leek te krijgen dan zijn voorgangers hebben bereikt. Al ging het nog steeds stroef af en toe.

En het lijkt erop dat de Trump-regering wil blijven werken aan deze nieuwe verstandhouding. Noord-Korea moet nog steeds niet ‘te ver’ gaan, maar kan zich tegenwoordig dus wel zulke ‘foutjes’ permitteren.

Daar niet zo agressief op ingaan is juist goed voor de diplomatieke verstandhoudingen, maar toch blijft het raar om te lezen. Amerika die ‘zand erover’ zegt tegen Noord-Korea, die hun bondgenoot heeft beschoten. 2020 is echt een gek jaar.