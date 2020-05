Leeft Kim Jong-Un dan toch nog, of is dit een afleidingsmanoeuvre?! ‘Noord-Korea opent vuur op Zuid-Korea’

De Zuid-Koreanen zeggen dat Noord-Korea de aanval heeft geopend op het democratische buurland. Het nieuws volgt een dag nadat de communistische dictator Kim Jong-Un een teken van leven zou hebben gegeven.

Je weet nooit wat je moet geloven van de propaganda van Noord-Korea, misschien wel het meest gesloten en geheimzinnige land ter wereld. Nadat er al dagen geruchten rondgingen dat Kim Jong-Un zou zijn overleden, of op zijn minst aan de beademing in een ziekenhuis zou liggen, besloot het Noord-Koreaanse regime opeens om haar buurland Zuid-Korea te beschieten.

(LEAD) Multiple gunshots from N. Korea hit S. Korean border guard post: JCS https://t.co/G2XPypCyFB — Yonhap News Agency (@YonhapNews) May 3, 2020

De timing is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Gisteren nog gaf Kim Jong-Un een teken van leven. Dat werd breed gedeeld door de wereldwijde media. Of hij echt nog in leven is valt te betwijfelen, maar dat Noord-Korea nu een doldwaas spelletje speelt met ‘de buitenwereld’ is een feit.