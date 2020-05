Feest! Kim Jong-Un toch in leven: knipt lint door bij opening kunstmestfabriek

Ach wat jammer nou toch. Kim Jong-Un, de brute Noord-Koreaanse dictator, blijkt toch niet dood te zijn.

Kim Jong-Un is voor het eerst in wéken tijd toch weer in het openbaar gezien. Het Noord-Koreaanse staatspersbureau heeft beelden vrijgegeven van de opening van een kunstmestfabriek… waarbij Kim de man of honor is en het lint doorknipt. Dat bericht ons eigen staatspersbureau de NOS (dat, geheel terzijde) opgelucht adem lijkt te halen dat de stalinistische dictator toch nog in leven is).

Samen met zijn zus Kim Yo-Jong, die vaak genoemd werd als zijn waarschijnlijke opvolger toen men dacht dat Jong-Un dood was, woonde hij de ‘feestelijke’ (hahaha) opening bij. Meneer de dictator knipt een lint door en staat voor een wand waarop de datum 1 mei 2020 staat.

Tja. Dat is toch wel redelijk veelzeggend bewijs, inderdaad.

Natuurlijk kúnnen ze de boel met photoshop of iets dergelijks voorliegen, maar de kans dat het klopt dat deze opening op 1 mei plaatsvond is groot, aldus de NOS-correspondent. [D]e fabriek stond inderdaad op het punt om geopend te worden, dat kunnen specialisten volgen via luchtbeelden, dus ook dat kan kloppen,” zegt Garrie van Pinxteren.

De video is niet alleen in het Koreaans maar ook meteen in het Engels verschenen. Normaal gesproken wordt dat soort materiaal pas dagen later officieel vertaald. Nu dus niet. De reden moge duidelijk zijn: hoogstwaarschijnlijk wilden de Noord-Koreanen aan de hele wereld duidelijk maken dat ‘de Opperste Leider van de revolutionaire strijdkrachten’ leeft.

Nou ja, het is niet anders. In principe zou het natuurlijk veel beter geweest zijn als deze megalomane psychopaat overleden was. Hoe minder psychopaten er rondlopen op deze wereld, hoe beter.

Aan de andere kant zou dat wel weer voor onrust zorgen omdat er geen overduidelijke opvolger klaarstaat. Zijn zus werd dus steeds genoemd als de meest waarschijnlijke opvolger, maar ik was daar veel minder zeker van. In Noord-Korea heerst er heel sterk een patriarchaat. De kans dat al die generaals de bevelen van een vrouw gaan uitvoeren leek me klein — dan had ik eerder verwacht dat het ’t einde van de Kim dynastie was en er een nieuwe dynastie zou komen.

Omdat de gezondheid van ónze lezers ons wél kan bommen hebben wij gepartnerd met Stil.nl om u in staat te stellen om — ondanks de zogenaamde schaarste waar minister Hugo de Jonge het deze week over had — tóch beschermende mondkapjes aan te kunnen schaffen. Overal adviseren overheden burgers om mondkapjes te dragen. In België, Amerika en Duitsland, bijvoorbeeld. In veel andere landen is het dragen ervan zelfs verplicht (Oostenrijk, Turkije). Volgens De Jonge is er een “schaarste,” maar die is er alleen als je je afhankelijk opstelt van onze luie regering. Als je op onze eigen ondernemers vertrouwt zijn er juist wél genoeg mogelijkheden. Via Stil.nl kun je voor 29,95 euro 20 beschermende mondkapjes kopen. Voor 39,95 euro heb je zelfs 10 KN95-mondkapjes. Want ja, ze werken volgens steeds meer experts wel degelijk. Ze vertragen de verspreiding van het virus waarschijnlijk én verminderen mogelijkerwijs zelfs de ernst van de besmetting. Daarom zeg ik: doen!