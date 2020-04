Het is en blijft een mysterie: ‘Leeft Kim Jong Un nog of is hij dood?’

Het is het grootste mysterie van de dag: Is de Noord-Koreaanse leider dictator Kim Jong Un nu overleden of ligt hij nog in kritieke toestand aan de beademing in een ziekenhuis?

We schreven er vandaag al eerder over: De geruchten gaan dat Kim Jong Un zou zijn overleden. Media uit Hong Kong -over het algemeen vrij betrouwbaar- maakten gisteren melding van het overlijden van de Noord-Koreaanse dictator.

Kim Jong Un zou overleden zijn na complicaties na een hartoperatie. Ook geruchten dat hij besmet zou zijn (geweest) met het coronavirus worden breed uitgemeten in de media. Feit is en blijft dat er iets aan de hand is in Noord-Korea. Anders had het staatspersbureau allang een (al dan niet geforceerde) verklaring naar buiten gebracht. Echter is het tot nu toe stil gebleven in het stalinistische land.

De Amerikaanse president Donald Trump, de eerste president die wist te zorgen voor enige verbroedering met het Noord-Koreaanse land, denkt dat Kim Jong Un nog in leven is en dat alle aandacht omtrent zijn gezondheid schromelijk overdreven word. “Fakenews van CNN”, zo noemde Trump de berichten.

De Chinese overheid zei tegenover persbureau Reuters dat ze een team van medische experts naar Noord-Korea te hebben gestuurd. Dat bericht zou er op duiden dat Kim Jong Un nog in leven is, maar de berichtgeving is uiterst tegenstrijdig en moeilijk te filteren vanuit een land waar een absolute dictatuur heerst.