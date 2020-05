Amsterdamse parken liggen HELEMAAL vol! Amsterdamse agenten: ‘We hebben eerder al moeten ontruimen. Dat werd oorlog’

In Amsterdam geniet men met volle teugen van Hemelvaartsdag, het is prachtig weer en Amsterdammers liggen massaal in het park. Toch blijft er veel onduidelijk, voor zowel Amsterdammers als handhavers; want niemand weet nu echt hoe de regels werken. Ondertussen kan men een hilarische gemeente-auto bewonderen die mensen opdraagt de anderhalvemetersamenleving te waarborgen!





Het is volkomen normaal dat men wil genieten van deze zomerse Hemelvaartsdag, men moet dan ook niet raar opkijken dat mensen massaal naar buiten trekken. Toch blijft het apart dat zowel handhavers als burgers eigenlijk geen flauw benul hebben van de opgelegde regels. Er heerst duidelijk veel onduidelijkheid rondom de regelgeving. Ondertussen is het vrij duidelijk dat niet over ‘nieuwe normaal’ wordt gewaarborgd.

Geluidwagentje van de gemeente roept op om anderhalve meter afstand te houden en drukke plekken te vermijden: pic.twitter.com/Oc8QUYqV7d — Mike Muller (@_MikeMuller) May 21, 2020

Het blijft amusant om te zien dat de gemeente er op blijft aandringen dat mensen afstand. Uiteraard is het hartstikke goed dat de gemeente dit doet, maar de manier waarop had wellicht wat beter gekund.

Op het veld heerst onduidelijkheid of je nu met 3 of 10 man/vrouw bij elkaar mag zitten. “Wij horen ook wisselende geluiden.” pic.twitter.com/aQYqCQpDFb — Mike Muller (@_MikeMuller) May 21, 2020

Ondertussen blijft er veel onduidelijk, agenten beseffen wel dat veel mensen in overtreding zijn maar ingrijpen gaan ze niet. Drinkende Hollanders zijn schijnbaar geen fijn volk….

In het Vondelpark is de boel wel op slot. “Daar zijn hekken dus is het makkelijker te reguleren”, zegt andere agent. Intussen groeit de rij voor IJscuypje wel tot mythische proporties. pic.twitter.com/Lj7scGgoIc — Mike Muller (@_MikeMuller) May 21, 2020

Als de gemeente er bewust voor kiest om delen van parken wel op slot te gooien en andere parken niet dan moet het geen verrassing zijn dat de parken die wel open zijn massaal vol zitten. Wellicht had de gemeente er verstandig aan gedaan door te kiezen voor wat meer spreiding.