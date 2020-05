Belachelijke clown Ferd Grapperhaus: ‘Bied nu op mijn 1 Juno-mokken!’

Je zou maar bij het CDA zitten en denken dat het een goed idee is om Ferd Grapperhaus — minister van Justitie en Veiligheid — 1 Juno-mokken te laten veilen. Hoe gestoord ben je dan?

Bij het CDA kijken ze duidelijk naar Forum voor Democratie en hoe die partij social media-marketing gebruikt om meer en meer mensen te bereiken. FVD organiseert acties, er worden gesigneerde boeken weggegeven, en ga zo maar door.

Dus bij het CDA denken ze dan: hoe kunnen wij dat ook doen? Wat voor actie kunnen wij organiseren?

Nou, je gelooft het niet, maar dit is het antwoord van de christendemocraten:

Wil jij dé 1 juno mok van @ferdgrapperhaus? De tien hoogste bieders krijgen hem thuisgestuurd! De opbrengst gaat voor 100% naar het Leger des Heils. Wil jij zo’n mok? Bieden! 👉 https://t.co/gZ8o6Dse05 pic.twitter.com/QwaAN8y1Ut — CDA (@cdavandaag) May 29, 2020

Jawel. Wat je daar ziet is minister Grapperhaus die heel trots vertelt dat hij 10 1 Juno-mokken in de aanbieding heeft. Fans (bestaan die?) mogen daar op bieden. De tien hoogste bieders krijgen dan een mok. Niet gratis en voor niets, natuurlijk, want ze betalen er een flink bedrag voor. De inkomsten gaan vervolgens niet naar het CDA maar naar het Leger des Heils.

Ach wat leuk.

En nu komt het meest hilarische van alles: Grapperhaus zegt heel trots dat hij “de fabricagekosten van die mokken” op zichzelf neemt. Jawel, de donaties gaan 100% naar het Leger des Heils.

Fabricagekosten?

DDS komt binnenkort met iets waardoor ik weet wat die kosten bedragen… Deze hele grap kost Grapperhaus misschien 50 euro.

50.

euro.

De “fabricagekosten.”

Man, man, man.

Hoe dan ook, omdat dit zo’n hilarische actie is heb ik zelf een bod uitgebracht. Want dit is zó lachwekkend en belachelijk dat ik er best wat geld voor over heb om zo’n mok te bemachtigen.

